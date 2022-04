Mathilde zit al een kwart eeuw in de mode, maar ze blijft voor altijd ‘het meisje van de VéGé’

Mathilde Boogert-Stouten (52) zelf werd op die plek geboren en groeide er, met haar broer, op. Het kruidenierswinkeltje van weleer werd VéGé. Haar ouders Marien en Geertje Stouten namen de zaak van opa Cees over. In 1966 werd die de eerste zelfbedieningszaak van Oosterland. Toen er bijna vijftien jaar later een Jac Hermans in Nieuwerkerk kwam, was het tijd om de bakens te verzetten.