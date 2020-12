Mathilde (59) en Fleur (44) brengen Het Roze Huis naar Zeeland: ‘Transgender zijn is geen romantiek’

En hartsvriendinnen, sinds een jaar of vijf. Ze ontmoetten elkaar op een T&T-meeting, een bijeenkomst voor transgenders, in Eindhoven. Twee tegenpolen in hun doen en laten. De één is van de jurken en rokjes, de ander draagt een spijkerbroek en stevige schoenen. De één praat honderduit en is heel open. De ander kijkt liever de kat uit de boom. Maar één ding hebben Mathilde en Fleur gemeen. Ze zijn allebei in het verkeerde lijf geboren.

Ze werd tot op het bot vernederd

Sterker nog: toen de Ouwerkerkse al ver in de 30 was trouwde ze met haar (inmiddels ex-) vrouw, waarmee ze samen vier kinderen kreeg. ,,Als ik voor mijn huwelijk ook maar een beetje had geweten wat ik écht was, was ik nooit getrouwd. Ik had het dat meisje nooit aangedaan. Dan had ze misschien een andere man ontmoet en dan had ze al die ellende die hier uit voortgevloeid is nooit hoeven mee maken.”