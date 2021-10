Martijn put hoop uit QUEER! in het gemeentehuis van Zierikzee; ‘Durf, doe en leef’

ZIERIKZEE - De discussies over wel of geen regenboogvlag in de mast bij het gemeentehuis van Zierikzee waren soms fel en emotioneel. Toch trok de Schouwse LHBTI-gemeenschap aan het kortste eind. Als enige Zeeuwse gemeente laat Schouwen-Duiveland de vlag op coming out day in de kast. Maar als alternatief is in de hele maand november in de centrale hal wél de foto-expositie QUEER! te zien.