Marleen Joustra uit Apeldoorn is de 65.000ste bezoeker van het Watersnoodmuseum

,,Mijn vader heeft de Ramp nog meegemaakt. Zijn huisje was ondergelopen. Maar dat is niet de reden dat we hier zijn hoor. Het is gewoon uit interesse en je hoort steeds meer over de strijd tegen het water", vertelt Marleen. ,,Nou dat komt mooi uit", zegt Karla Peijs. ,,Jullie komen in een mooi jaar. Het vierde caisson is helemaal vernieuwd en het is prachtig geworden. Het gaat over de strijd die we nu tegen het water voeren." Marleen en Eric reageren enthousiast.