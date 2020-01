Marleen en John gaan naar Frankrijk, en komen nooit meer terug

Niks mis met Zonnemaire, maar emigreren naar Frankrijk is al 25 jaar hun droom. ,,Voor de rust, omdat het leven daar veel relaxter is dan hier, voor het klimaat dat daar veel beter is dan hier voor mij met een reumatische aandoening’’, zegt Marleen. ,,Voor de ruimte en het geweldige uitzicht over de weidse omgeving met heel veel koeien, die stevige witte van het ras charolais’’, vult John aan. De zwierige baret op zijn bol symboliseert het plezier in het vooruitzicht om straks ‘als een god in Frankrijk’ te gaan leven. Dat is het doel.