Marike is er niet op uit om goed te doen. Het zorgen voor anderen zit de ‘kerstengel’ uit Zierikzee gewoon in het bloed

Jeannet uit Scharendijke loopt de tuin van De Jonge aan de Kabbelaarsbank binnen. Zij is vaste ‘klant’ sinds ze met haar man en hun gezinnetje met drie kinderen in de financiële problemen is geraakt. Hebben ze kleding nodig of zijn de kinderen jarig dan kunnen ze op De Jonge rekenen. ,,We krijgen spulletjes die we zelf niet kunnen kopen. Ik ben er heel erg blij mee. Het is geweldig dat Marike er is.”