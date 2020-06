Marianne uit Zonnemaire legt bloemen bij gemeentehuis

,,Wilde ik ook eindelijk eens gaan demonstreren, wordt de demonstratie verboden”, liet Marianne weten. De demonstratie op het Malieveld ging toch door. De berichten waren onduidelijk. Het veld zou afgesloten worden, er was risico op politiegeweld en ME. ,,Daar wil ik niet mee geassocieerd worden.”

Marianne volgde toespraken via livestreams. ,,De demonstranten waren vreedzaam en liefdevol. Er was een oproep om bloemen neer te leggen bij gemeentehuizen overal in Nederland. Dit zijn bloemen voor de vrijheid. Ook omdat demonstreren voor de vrijheid eerder werd verboden en andere demonstraties wel mochten doorgaan. Als je niet meer vrij mag spreken en demonstreren is dat het einde van de democratie. Als vrijheden worden beknot, je niet meer in liefde mag samenkomen met familie en vrienden is dat onmenselijk. De lockdown zo lang doorvoeren, creëert uiteindelijk wereldwijd meer schade dan het virus zelf", aldus Van den Haak.