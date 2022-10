Maria Dirkje uit Noordgouwe werd nog geen twee jaar, maar ze leeft voort via de allermooiste graftrommel van Schouwen-Duiveland

Maria Dirkje van Gastel leefde slechts 20 maanden, van 15 april 1911 tot 14 januari 1913, en woonde in Noordgouwe. ,,Dat is het enige dat we van haar weten. Maar die bloemenkrans, zo lieflijk. Zoiets heb ik in al die jaren nog nooit in mijn handen gehad”, zegt Pieke van Doorn. Zij en haar man Leo restaureren in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland de graftrommels waarvan er nog enkele op begraafplaatsen verspreid door de gemeente liggen. De meeste waren in erbarmelijke staat, totdat het Drentse stel van de Nederlandse stichting tot behoud van de graftrommel zich erover ontfermde.