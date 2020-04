Marco en Marjolein namen ontslag en gooiden het roer om: leven als een Zeeuw in Frankrijk

Was dit vertrek een lang gekoesterde wens?

Marjolein: ,,Niet per se, het was geen vooropgezet plan. We hebben ons hart gevolgd. In 2009 waren we op vakantie in de Auvergne. Deze streek is heel authentiek en naturel. Toen we terugkwamen en de foto’s bekeken, dachten we: ‘Wat is dat eigenlijk mooi.’ In Nederland doorgaan met onze banen zoals we die hadden, wilden we niet tot ons 67e doen. We wilden nog wel iets anders meemaken. Dat avontuurlijke zit wel een beetje in ons. Toen zijn we gaan kijken wat er te koop was. We vonden een natuurstenen woning in Bellenaves die voldeed aan de eisen zoals wij vonden dat het eruit moest zien. Op die plek hebben we in feite het Frankrijk van veertig jaar geleden gevonden, de nog ongerepte natuur.”