Mannen krijgen bij de Bruse Barbier warme aandacht

Het is nog even pezen, maar Bruinisse ligt er straks prachtig bij

23 september BRUINISSE - Er was een tijd dat niemand geloofde dat het ooit nog goed zou komen op Bruinisse. Maar die tijd is voorbij. De Dreef ziet er strak uit. Op het Gat wordt hard gewerkt. Het gezondheidscentrum is in aantocht. En woensdag zijn de herinrichtingsplannen voor het Kerkplein gepresenteerd.