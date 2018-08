Mannen aangehouden voor mishandeling met riem in Zierikzee

Veertig jaar met de camper op de stip

25 augustus BROUWERSDAM - Ze waren op weg naar Frankrijk, maar verder dan de Brouwersdam kwam Cor Zeelenberg veertig jaar geleden niet. ,,We zouden bij familie een tussenstop maken op de camping in Renesse. Even Rie en Piet feliciteren, maar we hebben Frankrijk nooit gezien. We vonden het hier fantastisch.''