Man vermist in Burgh-Haamstede

Taakstraf voor Scharendij­ke­naar die probeerde de verzeke­ring op te lichten

MIDDELBURG - Het was schandalig dat het allemaal zo lang had geduurd, hij had geen enkel motief, had het geld niet nodig en hij was een autoliefhebber pur sang. Waarom zou hij in vredesnaam zijn eigen auto in de fik steken? Die vraag werd donderdag in de Middelburgse rechtbank niet beantwoord. Wel klonk de eis van de officier van justitie: zestig uur taakstraf omdat de 53-jarige V. I. uit Scharendijke geprobeerd had de verzekering op te lichten door zijn Chevrolet Camaro in brand te steken.

2 juni