‘Man van het water’ Piet Warrens uit Zierikzee is 100 jaar

Rijkswater­staat werkt aan fietspaden langs N59 en N57

11:25 BURGH-HAAMSTEDE Rijkswaterstaat werkt tussen 30 september en 22 november aan het fietspad langs de N59 en N57, rond Burgh-Haamstede, Nieuwerkerk en Oosterland. Woensdag 18 september is er een informatieavond over het werk in dorpshuis De Schutse in Burgh-Haamstede.