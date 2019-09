Man uit Zierikzee aangehouden in verband met overval op woning

Op Bruinisse kun je straks met een elektri­sche deelauto op pad

8 september BRUINISSE - Geen auto voor de deur? Of een geldverslindende wagen die je maar sporadisch gebruikt? In Bruinisse is er een oplossing in aantocht. Met geld uit het Windfonds Krammer worden nog dit jaar twee deelauto’s neergezet in het dorp.