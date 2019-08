Man uit Oosterland (20) opgepakt voor betrokkenheid bij twee drugslabs

Mosselkot­ters blijven Neptunus uit de Ooster­schel­de takelen tijdens de Havendagen in Zierikzee

15 augustus Het is een feest van, in en rond de Nieuw Haven’’, benadrukt Joachim Schot, bestuurslid van de organisatie. ,,Vorig jaar hebben we even overwogen het festijn eventueel ‘Mosseldagen’ te gaan noemen, maar Bruinisse heeft al zijn mosselfeesten en dit jaar hebben we het er niet meer over. Het blijven gewoon de Havendagen.’’