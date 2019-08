Man rijdt door Renesse met vervalst rijbewijs

Patrijs en andere akkervo­gels krijgen langer de kans in Schouwse natuur

9 augustus BURGHSLUIS - De patrijs en andere akkervogels een betere leefomgeving bieden. Dat is het doel van het project Partridge, waarin natuurorganisaties en boeren op Schouwen-Duiveland samenwerken. In eerste instantie tot 2020, maar verlenging is in de maak. Een reportage uit het gebied tussen Schelphoek en Oosterscheldekering.