Man krijgt rijverbod vanwege wiet in Burgh Haamstede

Vader Ali is diep geraakt door alle kleding en cadeaus voor dochter Haya (21): ‘Je zou er een winkeltje mee kunnen vullen!’

Lex Veenstra had er een hard hoofd in dat zijn hulpvraag iets zou opleveren. Maar hij zat zo in zijn maag met de kledingnood van Haya Almhansie (21) uit Burgh-Haamstede dat hij toch een oproep deed. De jonge vrouw weegt door ziekte 170 kilo en het is moeilijk om betaalbare kleding voor haar te vinden. ,,Je wilt niet weten wat die oproep heeft opgeleverd. Ik heb er zelf een traantje om weggepinkt.”

29 december