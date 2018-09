Man gewond na ongeluk met barbecue in lastig bereikbaar natuurgebied

Celeste is de held van tocht Stichting Jens

14:30 OUWERKERK - Het waren stuk voor stuk helden; de mensen die zaterdag in Ouwerkerk aan de start verschenen om te lopen of te rennen voor de Stichting Jens. Maar de grootste kanjer was de vierjarige Celeste van der Kolk uit Beverwijk. Zij was er bij om geld op te halen voor haar eigen dolfijntherapie.