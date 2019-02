Man aangehouden voor poging inbraak Zierikzee; handlanger ontsnapt

Jeugd van Burgh-Haamste­de kan weer op stap

2 februari BURGH-HAAMSTEDE - De nieuwe jeugdsoos van Burgh-Haamstede gaat goed van start. Vorige week werden er spelletjes gespeeld in de kantine van voetbalclub DFS, dit weekend was er een filmavond. Met -zoals dat hoort- cola en popcorn. De jeugd van Burgh-Haamstede heeft het na de sluiting van Big-S een poosje zonder jeugdhonk moeten stellen, maar dat gemis is verleden tijd.