Man aangehouden die in Zierikzee met alarmpistool zwaaide

Je kan lullen en je kan poetsen: in Brouwersha­ven doen ze het allebei

De rolbrug over de sluis is terug, de haven opgeknapt en de Markt heringericht. In 5 jaar tijd heeft Brouw op vele fronten een metamorfose ondergaan. Daarbij kon je nóóit om Hanno Canters heen. De voorzitter van de Stadsraad Brouwershaven wist de boel in zijn stadje flink op te schudden. Nu is het tijd voor een nieuwe stap. Sinds deze week is Canters voorzitter-af en gaat hij verder als raadslid voor Leefbaar Schouwen-Duiveland.

31 maart