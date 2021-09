Man (28) uit Dreischor aangehouden voor bedreigen agent

Brandweer­as­sis­tent vult vrijwilli­ger­ste­kort op in Noord-Hol­land; ‘Voor Zeeland nog een stap te ver’

3 september ZIERIKZEE - In Zeeland is vooral behoefte aan ‘volwaardige brandweermensen die een bijdrage kunnen leveren aan de brandweerzorg’. De inzet van korter opgeleide brandweerassistenten is volgens de veiligheidsregio nu nog niet de oplossing om het tekort aan vrijwilligers aan te vullen. Die optie wordt wel onderzocht.