Man (28) uit Bruinisse overleden na val op schip in Zeebrugge

Gratis Zeeuwse dichtbun­del tijdens Nationale Poëzieweek

29 januari ELLEMEET - Evenals vorig jaar krijgen mensen die tijdens de Nationale Poëzieweek, van 31 januari tot en met 6 februari, ten minste tien euro besteden in een boekhandel in Zeeland een Zeeuws Boekenweekgeschenk van Stichting Korreltje Zeezout cadeau. Het gaat om een sonnettenkrans met de titel Gouden ladders in de lucht van Bas Jongenelen en Anne-Marie Maartens uit Ellemeet, drijvende kracht achter de stichting. De dichtbundel ligt bij boekhandels in Zierikzee, Middelburg, Goes, Kapelle, Vlissingen, Terneuzen en Hulst.