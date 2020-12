Man (27) aangehouden voor diefstal bij drogisterijen op Schouwen-Duiveland

Nu huppelt er hooguit een konijntje rond, straks flaneren er koeien en pony’s

1 december NIEUW-HAAMSTEDE - Nu huppelt er hooguit een konijntje door, maar over een paar jaar is het flaneren geblazen voor koeien, exmoorpony’s en damherten. Onder het Verklikkerpad bij Nieuw-Haamstede is een joekel van een betonnen buis neergelegd. Bedoeld als veetunnel voor grote grazers