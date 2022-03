Makelove not war; nieuwe single van René Geelhoed als ‘statement voor een betere wereld’

Andriy zamelt geld in voor een warm welkom van Oekraïense vluchtelin­gen op Schou­wen-Duiveland

ZIERIKZEE - Als geen ander weet Andriy Derzhavets (29) uit Zierikzee hoe belangrijk het is als je je ergens welkom voelt. Daarom zamelt hij geld voor onderdak op Schouwen-Duiveland voor Oekraïense vluchtelingen. Hij zet hoog in. Met de stichting Kantje La Vantje, waarvan hij voorzitter is, streeft hij ernaar 2,5 ton in te zamelen voor huisvesting ,,om Oekraïners zo goed mogelijk op te vangen.”

9 maart