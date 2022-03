Makelove not war; nieuwe singel van René Geelhoed als ‘statement voor een betere wereld’

21-jarige uit Zierikzee krijgt zwaardere straf voor woningover­val

MIDDELBURG - Het was slecht nieuws voor de 21-jarige Justin S. uit Zierikzee. Hij kreeg vrijdag door de rechtbank in Middelburg een celstraf van twee jaar opgelegd in plaats van de geëiste drie maanden plus zeven maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

4 maart