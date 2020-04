Mag aangehouden na brandstichting in woning Zierikzee

Schouwen in de smiezen gehouden met politiedro­ne

5 april BURGH-HAAMSTEDE - Voor het eerst zette de politie zondag drones in om bezoekersstromen op Schouwen in de gaten te houden. Eerst op de Brouwersdam, later boven de Kop van Schouwen. Hoewel het vooral met kiters op de Grevelingen wel druk was, werd er niet gewaarschuwd of gehandhaafd.