Machines uit Ouwerkerk filteren rotte aardappels er uit

Antoinette (71) zit niet op de bank kwaaltjes te tellen. Ze timmert als kunstenaar aan de weg

Antoinette van Rij (71) moest even een drempel over voor ze zich inschreef op de kunstacademie. Nu, zeven jaar later, studeert ze bijna af. Ze is niet meer piepjong, maar haar leeftijd staat haar totaal niet in de weg.