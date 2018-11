Maarten Hozee, production manager bij Nemag Zierikzee: Trots op waar we nu staan

Het gebouw van Nemag in Zierikzee is aan de buitenzijde nog echt zo’n ouderwets en karakteristiek fabriekspand. Binnen is het een modern productiebedrijf en wordt nog écht vakmanschap verricht. Er staan enorme computergestuurde machines, wordt (robot) gelast, gebogen, geslepen en meer wat je van zo’n metaalbewerker kunt verwachten. Het is in het bijna 100 jaar oude bedrijf niet altijd zo geweest. Ruim tien jaar geleden kwam Maarten Hozee (46) uit Kortgene en heeft zijn licht over het productieproces en de logistiek laten schijnen.