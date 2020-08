‘Maak Grevelingen zo snel mogelijk zoet’

Vondst roze stinkzwam is uniek voor Zeeland

10 augustus BURGH-HAAMSTEDE - Camping Eldorado in Burgh-Haamstede heeft wel héél bijzondere gasten. Achterin, in het gras en haast niet te zien naast een caravan, staan kleine roze stinkzwammen. Het is voor het eerst dat die in de provincie zijn gezien, zegt ecoloog Theo Muuse.