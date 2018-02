Luxe hotel op plek van manage Lisiduna in Burgh-Haamstede

Twee grote happen uit de zeereep helpen natuurherstel Meeuwenduinen

16:26 BURGH-HAAMSTEDE - Twee inkepingen van ieder zo'n veertig meter breed in de zeereep tussen de Boswachterij Westerschouwen en Nieuw-Haamstede moeten de dynamiek in de achterliggende Meeuwenduinen de komende decennia herstellen. ,,Je ziet de zandlaag in het gebied al groeien. Echt geweldig", zegt projectleider Jan Vink van de provincie.