Luxe hotel Mondragon ging door een diep dal, maar houdt hoop: ‘We zijn er nog!’

Histori­sche bielzenpad in Burgh is rot: geld voor vervanging is er niet, en weghalen mag evenmin

15 mei BURGH-HAAMSTEDE - Net geen 200 meter lang is het: het houten bielzenpad dat vanaf de Leliëndaleweg tot dwars op het Voetpad Over Hoge Burgh ligt. En het is rot. Maar geld om het historische pad in de ringwalburg van Burgh te vervangen is er niet.