Luna wordt gepest op school, maar dankzij muziek staat ze sterker in haar schoenen

RUBRIEK: JONG IN ZEELANDHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten ze op deze plek aan het woord. Vandaag: Luna Smalheer (14) uit Zierikzee

Wat vind je van de coronacrisis?

Balen. Ik mis school en mijn klasgenoten. Zelfs de drukteschoppers. Het is zo stil allemaal. Hiervoor dacht ik: weer een dag, weer gedoe, weer getreiter. Ja, ik word gepest. Ik weet niet waarom. Maar ik kan er nu wel mee omgaan. In de eerste kon ik dat niet. Dan barstte ik na school gelijk in tranen uit. Nu ga ik gewoon verder met mijn leven. Dat is ook dankzij de muziek. Ik heb angsten overwonnen en sta sterker in mijn schoenen.

Pffff. Nog meer ellende?

Nou, ik heb wel wat dingen. Ik ben hypermobiel. Ik heb 24/7 last van mijn gewrichten. Ik heb ook een stollingsziekte. Maar die dingen heb je nu eenmaal en daar moet je mee leren leven. Ik probeer er niet zielig over te doen

Waar ben je vaak te vinden?

Thuis aan de eetkamertafel nu. Maar anders op het podium of in de muziekwinkel. Muziek is mijn grote passie. Ik ben begonnen toen ik 6 was met blokfluitles op school. Daarna ben ik overgegaan op altsaxofoon en dat speel ik nog steeds. In de tussentijd is er van alles bijgekomen. Keyboard, drums, zang. Ik probeer alles een beetje uit. Maar de saxofoon staat op nummer 1. Ik hou van het geluid en de dynamiek. Je kunt er zo veel kanten mee op dat het een uitdaging blijft.

Speel je alleen?

Ja, maar ook in de schoolband Partypuberz. Dat doe ik al sinds ik in de eerste zit. Dat is zó leuk. Heel close allemaal. Het is één grote familie. De jongste is 12 en de oudste is Frans Friederich, de docent. Dat is een goede docent en zo’n lieve man. Echt een engel. Ik ben heel erg veranderd door de schoolband. Ik was in de eerste een heel verlegen meisje en nu denk ik: kom maar op!

Heb je plannen voor de toekomst?

Ik heb zelfs een heel stappenplan. Mbo, hbo en daarna aan het werk als kinderverpleegkundige of ic-verpleegkundige. Dat zorgzame zit in de familie en het lijkt me hartstikke leuk. Voorlopig ga ik liever niet uit Zeeland weg. Dit is zo’n mooi stukje Nederland. Het is schoon, er zijn weinig fabrieken. Het is groen en mooi en Zierikzee is een leuke stad. Ik mis hier helemaal niets.