Luitzen Bijlsma vond tien boutjes op akker in Nieuwerkerk: zou bewijs noodlanding Bernard Black kunnen zijn

Adrie Romeijn was net een jaar oud toen de Engelse piloot neerstortte op de akker naast Landlust, de boerderij waar hij woonde aan de Middenweg in Nieuwerkerk. Hij kent de verhalen alleen van horen zeggen, maar hij weet dat het het in brand is gestoken, om sporen te wissen voor de Duitsers. Gliderpilot Bernard Black schreef na de oorlog een manuscript over zijn noodlanding in Nieuwerkerk en wat erna gebeurde. Dat manuscript is de basis van het boek van Bijlsma, maar ook voor de hoofdpersoon in de film Slag om de Schelde: een piloot die in een Airspeed Horsa vliegt en hetzelfde meemaakt als Bernard Black, volgens Bijlsma.