Lootjes, poffertjes, spelletjes en vooral heel veel drukte op Renessedag

Het is zaterdag even voor de middag al aanschuiven geblazen vanaf de rotonde op de Roelandsweg in Renesse. Alle plekken op het gratis parkeerterrein Transferium zijn bezet. Dan maar in de berm, of tussen de bomen parkeren. Sommige automobilisten keren resoluut om. Dan maar geen mooie prijs met het Rad van Fortuin.