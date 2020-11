Liz de Zeeuw emigreerde naar Nieuw-Zeeland: ‘Het Zeeuws volkslied staat hier ingelijst op de kast’

Hoe lang ben je al weg uit Zeeland?

,,Al zo’n elf jaar. Ik ben geboren in Zierikzee en woonde in Nieuwerkerk, Burgh-Haamstede en Oosterland. Daarna verhuisden we naar Sint Philipsland. In een tussenjaar van de middelbare school en de universiteit werkte ik een poosje in Twente. Daar heb ik ook mijn huidige man leren kennen. Nadat ik nog een half jaartje in Gent diergeneeskunde heb gestudeerd, ben ik toch weer snel teruggekeerd naar Twente. Ik kwam erachter dat de stad echt niks voor mij was. Mijn jeugd op Schouwen-Duiveland vond ik dan ook heel fijn. Vrij, heerlijk eropuit in de domeinen, de bunkers en naar het strand. Ik had nooit gedacht uit Zeeland weg te gaan.”