Live meekoken met Nando van As van De Cleenne Mossel: ‘Vrij gemakkelijk, maar met leuke techniekjes’

Het is een kwestie van een kaartje kopen via de facebookpagina van Eventbrite, een box met alle ingrediënten voor twee personen afhalen en vervolgens op 4 december om 17.30 uur afstemmen op het online kanaal waar je Van As en zijn team kunt zien. ,,We maken een driegangenmenuutje. Voor deze eerste keer heb ik voor gerechtjes gekozen die vrij makkelijk te maken zijn, maar ik probeer er wel een paar leuke techniekjes voor de hobbykok in te verwerken. Alles wordt uitgelegd en het is live, dus als je iets niet begrijpt, kun je online vragen stellen.”