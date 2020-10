Lisa Bom stuit op verzwegen familiedrama en gaat in Verdronken Verdriet op zoek naar het verhaal

Drive – ByBye – Bios in polder bij Zonnemaire

27 oktober ZONNEMAIRE - In de rand van het land langs de Schapenweg in Zonnemaire komen drie schermen te staan. Daar worden korte films op geprojecteerd, die je uitsluitend vanuit je geparkeerde auto kunt beleven. ,,Het is een experiment, een coronasafe belevenis in de polder’’, zegt initiatiefnemer Jaap Verseput. Hij noemt het een ‘Drive -Bybye-Bios’.