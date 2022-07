Lions helpen statushouders met een gratis weekje camping in Haamstede, maar: ‘Dit is niet zomaar een vakantie’

De tien statushouders zijn tussen de 18 en 24 jaar oud. Ze wonen inmiddels een jaar of iets langer in Zeeland en hopen hier op een nieuwe, succesvolle toekomst. Op school leren ze Nederlands en worden ze wegwijs gemaakt in de cultuur. De meesten hebben daarnaast een baantje. Deze week zijn ze op uitnodiging van serviceclub Lions op ‘vakantie’ in Haamstede en zitten ze samen in een huis op camping In de Boogerd. ,,Niet zomaar een vakantie", zegt Lionslid Coen Honig. ,,Eén met een doelstelling en een uitgebreid programma dat hen helpt integreren.”