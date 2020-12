Lintje voor scheidend predikant Piter Goodijk

Onderscheiding

Aansluitend op de dienst onthulde Goodijk zijn naam op het bord waar al zijn voorgangers sinds de reformatie in gegraveerd staan. Hij is met zijn 24-jarige staat van dienst de een-na-langstzittende predikant van Renesse. Bij het verlaten van de kerk dankte hij een ieder persoonlijk, hij was duidelijk geëmotioneerd door alle aandacht en de lovende woorden. “Het is een heel bijzondere dag vandaag. Ik ben geraakt, ontroerd en verrast. Het grappige is dat ik niets in de gaten heb gehad, in zo’n kleine gemeenschap denk je toch dat je gemakkelijk iets op zou pikken. Het deed me heel goed de mensen hier te zien.”