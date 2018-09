Lingerie met kantjes en randjes; in Kerkwerve kun je het zelf maken

Het mysterie van de niet-gebouwde school in Burgh ontrafeld in magazine Stad en Lande

19 september ZIERIKZEE - Heel even was er in 1913 sprake van: er zou een gloednieuwe school op Burgh worden gebouwd. Een schets van die school is opgenomen in het jongste ledenblad van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Oud-onderwijzer Adri Damman gaat daarin op speurtocht. Want waarom is die school nooit gebouwd?