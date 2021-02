Liefde voor de luit sluimerde al jaren

VIDEO Zelfs bij temperatu­ren ver onder 0 slaap je in een yurt als een roosje

15 februari NIEUWERKERK - Rillend van de kou armoedig in een tentje zitten? Niet op boerenrustcamping De Kermisrose in Nieuwerkerk. Daar zit je, zelfs met temperaturen vér onder 0, als een vorst in je met houtkachel warm gestookte yurt. Winterkamperen is hot, merken André en Jacqueline Slootmaker.