Liefde hangt in de Zierikzeese lucht

Zo kan je ook duurzaam wonen in een monument­pand in hartje Zierikzee

8 februari ZIERIKZEE - Het was even bijschakelen deze winter, moet Luuk van der Werf toegeven. De warmtepomp op het dak schoot in de vrieskou tekort om de monumentale woning aan het Zierikzeese Havenpark op een comfortabele temperatuur te krijgen. De infraroodlamp boven de bank maakte het net even behaaglijker. ,,Maar wel een energiezuinige”, glimlacht hij.