Lichtgewonde bij brand in loods Scharendijke

De brand was ontstaan in wandpanelen aan de buitenkant van de loods, daarbij is een persoon lichtgewond geraakt. Die is daarvoor zelf naar de huisartsenpost gegaan. De brandweer heeft het vuur bestreden met blusvoertuigen uit Scharendijke en Kerkwerve. Ook is een hoogwerker uit Zierikzee op locatie. De brand was snel onder controle. Met behulp van de hoogwerker uit Zierikzee gaat de brandweer de panelen weg halen om te controleren of het vuur zich erachter niet verder heeft uitgebreid.