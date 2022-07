Lichaam gevonden in Noordzee bij de Brouwersdam

Holtkamp­school zwaait ‘juf Mineke’ na 42 jaar uit: ‘De kinderen hielden me jong’

GOES - Ja, het valt haar best zwaar om te stoppen. Maar juf Mineke Baars (64) staat achter haar besluit om de Holtkampschool in Goes te verlaten. ,,We worden niet allemaal 90 jaar.’’

20 juli