Leonidas opent midden in lockdown een chocoladewinkel in Zierikzee

Als de steigers er staan worden de ruitjes van de Nieuwe Kerk één voor één vervangen

24 januari ZIERIKZEE - Het is even wachten op de steigerdelen, maar als het goed is staat de Nieuwe Kerk in Zierikzee aan het eind van deze week in de steigers. En dan kan begonnen worden aan de half miljoen euro kostende facelift.