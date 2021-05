Leo uit Zierikzee bezoekt eenzame ouderen: ‘Geen contact hebben is voor veel mensen ondraaglijk’

Of iemand eenzaam is, is moeilijk te peilen, vindt Leo 't Manneke (70). ,,Je weet niet hoe iemand ermee omgaat. Misschien vindt hij het juist wel fijn om alleen te zijn.” Toch heeft de Zierikzeeënaar er een neus voor ontwikkeld. Zodra iemand in zijn omgeving alleen komt te staan of ziek wordt, zorgt hij dat ze wat extra aandacht krijgen.