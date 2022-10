Lekker je slag slaan op de kinderkledingbeurs Zierikzee

Het is altijd weer een behoorlijke rib uit je lijf wanneer de kinderen nieuwe broeken, truien, jassen en schoenen nodig hebben. En ze groeien er zo weer uit, dus voor je het weet sta je wéér in die winkel. Het is dan ook niet gek dat de kinderkledingbeurzen die overal georganiseerd worden razend populair zijn. Je kunt er doorgaans goed slagen voor een paar euro per kledingstuk. Toch een verschil met een nieuwe kinderspijkerbroek die in de winkel al snel twee tot drie tientjes kost.

Mensen leren kennen

Ook de kinderkledingbeurs in Zierikzee die in het schoolgebouw van het Pieter Zeeman Lyceum georganiseerd wordt, is al jarenlang een succes. Kathinka Kraaijenbrink is secretaris is er sinds 2017 bij als vrijwilliger. ,,Ik heb zelf jonge kinderen, die zijn nu vier en acht, en ik ging dus ook graag op de beurs winkelen. Ik zag dat ze vrijwilligers zochten. Dat leek me een goede manier om hier in te burgeren. We zijn namelijk vanuit Spijkenisse naar Zierikzee gekomen en ik kende nog niemand, had nog geen baan of kennissen hier. Ik heb me toen bij de kassa aangemeld. Het is altijd lastig genoeg vrijwilligers te vinden, dus ik werd met open armen ontvangen en direct ingelijfd”.