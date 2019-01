Leerlingen kritisch over Pieter Zeeman: dit is een strafkamp geworden

Ik werk op Schouwen-Duiveland Tom Blomaard proeft soms dagenlang gebakjes

8:01 ZIERIKZEE - Dat nieuwste gebakje in de vitrine bij de banketbakker, daar zou Tom Blomaard (27) nog best een vinger bij in de pap kunnen hebben gehad. Hij is trade marketeer voor het ambachtelijke segment van Zeelandia in Zierikzee.