Leefbaar Schouwen-Duiveland wil de hoogte in met parkeren

De fototoe­stel­len liggen er flitsend bij in het Cameramuse­um in Zierikzee

ZIERIKZEE - Waarom je een Praktica even in de magnetron kunt doen en hoeveel lampjes de flitsers van de jaren 60 hadden. Dat zie en hoor je in het heropende Cameramuseum in Zierikzee.

7:30