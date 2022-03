Leefbaar claimt tweede wethouder op basis van de uitslag

,,Het CDA blijft met drie zetels de tweede partij op afstand. Dat zegt naar mijn idee veel over het beleid dat we de afgelopen vier jaar hebben gevoerd. En met deze uitslag - voor de tweede achtereenvolgende verkiezingen de grootste - gaan we ook voor die tweede wethouder. Dat heb ik vooraf al gezegd en deze zetelverdeling rechtvaardigt dat naar mij idee.”

Welke partij in dat geval buiten de coalitieboot valt, kan Lievense nu nog niet aangeven. ,,We gaan nu eerst aan de slag met het voorstel van de PvdA voor een raadsbreed akkoord op de overeenkomsten. Dat bespreken we donderdag in het duidingsdebat. Daarna gaan we pas aan de slag met informeren en formeren.”

Brede glimlach

PvdA-lijsttrekker Corina van der Vliet-Hart staat nog bij te komen van het mooie resultaat. ,,We hebben het!” Op eigen kracht van één naar twee zetels. ,,Hier hebben we campagne voor gevoerd. De enige partij met zetelwinst ten opzichte van vier jaar geleden. Dus we zien onszelf als winnaar van deze verkiezingen. Oftewel, wij zouden eigenlijk de leiding moeten krijgen over de nieuwe coalitiebesprekingen. Zo zie ik het toch”, zegt ze met een brede glimlach. Van der Vliet vermoedt dat de PvdA de extra zetel heeft afgesnoept van de SP, die van twee naar één zakt.

De huidige coalitiegenoten GroenLinks en CDA reageren in eerste instantie afwijzend op de sollicitatie naar een tweede wethouderszetel van Leefbaar. ,,Op basis van de uitslag op zich geen vreemde gedachte”, vindt demissionair wethouder Paula Schot van de SGP daarentegen. ,,Ze zijn twee keer zo groot.” CDA-lijsttrekker Rutger Punt ziet dat toch anders. ,,Leefbaar is niet twee keer groter dan de drie andere partijen in de huidige coalitie samen. Zoals ik het zie, rechtvaardigt een aandeel van 25 procent van de stemmen geen aandeel van 50 procent in het college.” Dat is eveneens de redenering van zijn college Ruud van de Laar van GroenLinks.

Van de Laar vindt er inhoudelijk ook veel voor te zeggen om door te gaan met de huidige coalitie en samenstelling binnen het college. Onderwerpen als de klimaattransitie staan net in de steigers en mogen niet naar de achtergrond verdwijnen zonder de eigen wethouder aan het roer, vreest de lijsttrekker. ,,Er is op dat gebied nog heel veel te doen en het zou pijn doen als we tot op zekere hoogte zouden moeten toekijken of dat toch wel serieus wordt opgepakt verder.”

